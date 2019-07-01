「108年海峽兩岸德藝翰墨彩繪書畫師生聯展」開幕記者會，與會貴賓一起揮毫。（陳世宗攝）

副市長楊瓊瓔（中）和與會貴賓揮毫寫「養生順道、柔勁隨心」合影。（陳世宗攝）

現場還展出德藝教學法描紅彩繪硬筆國畫作品，透過一顆仁愛之心點燃萬千世界。（陳世宗攝）

「養生順道、柔勁隨心」。財團法人一貫道崇正基金會為推展書法和多元德藝文化，1日在台中市政府市政大樓惠中樓一樓中庭舉辦「108年海峽兩岸德藝翰墨彩繪書畫師生聯展」，並提供每日兩場現場體驗教學；期許推廣給更多人，使書法和多元德藝的美和深厚蘊含得以傳承。

「108年海峽兩岸德藝翰墨彩繪書畫師生聯展」開幕記者會，與會有副市長楊瓊瓔、崇正基金會執行長翁嵩慶、立委沈智慧、中華經典研究學會理事長翁嵩山、北京誠敬仁教育諮詢有限公司董事長楊淑芬，和來自台北、小琉球、高雄、彰化、桃園等各界代表參加。

崇正基金會指出，該會協助推動社會福利社區化，積極促進中市低收入護及中低收入戶等弱勢加庭成員參加，達到促進社會參與及社會融入之目標，並鼓勵老人參加樂齡學習；呼籲各界重視老人提倡健康積極的人生態度，達到活躍老化及高齡友善城市的目標。

翁嵩慶執行長說，養生「永」字八法配合太極，下筆、收筆配合吐納可達到養生健身的功能。社會局長李允傑指出，中華文化歷久彌新展出的每幅書畫都有創意。立委沈智慧強調，練書法不僅可修身養性也可達到健美養生的功能，一連11天歡迎大家踴躍參與。

楊淑芬老師說，她從5歲開始學習書法，她的父親85歲往生，80歲都還不用戴眼鏡，父親對她的影響很大，她長期致力研發書法品德教育，用最簡單的方法馬上可進入書法學習領域；很多人都會說自己無天賦，她最高齡學生79歲，最小還在包尿片就學，藉由全民書法學習風氣，發揚傳統文化藝術提升大眾身心靈成長。

(中時 )