國民黨今（1）日表示，第11屆全國青年工作總會總會長選舉正式展開選舉作業，今日上午由組發會主委李哲華、青年部主任蕭敬嚴張貼公告，並於7月3日領表，7月8日登記，選舉時間為8月3日8點至14點。

國民黨表示，依據選舉辦法，只要是黨員、具有黨權，年齡40歲以下，曾任或現任縣市青年工作總會總會長，符合黨章第三十六條廉能條款之規定者，均可申請登記成為候選人。

李哲華表示，黨主席吳敦義長期重視青年工作，去年起，國民黨從大甲媽快閃活動、愛台不斷電青年護台灣反空污反核食全台路跑接力、青年YA生活網路直播、暑假期間辦理為期兩個月的青年盃-狂五夏祭活動，全方位與青年緊密結合。

另外，在去年九合一選舉，國民黨在縣市議員提名作業上，設置青年參選保障條款，讓更多政治素人、有志於服務社會的青年參選，選舉結果提名68人當選57人，當選率達84％；其中許多皆是由基層青工成員脫穎而出。國民黨強調，將以更積極的態度結合青年，擁抱年輕世代，歡迎各地青年加入國民黨及各鄉鎮市區青工會。

(工商 )