《來去CHECK IN》宜蘭人氣早午餐。（圖／中天提供）

【搶先看】礁溪溫泉│來去CHECK IN

本周《來去CHECK IN》主持人「鍋巴」郭彥均、巴鈺到礁溪吃喝玩樂，著名的人氣早午餐手作漢堡，有著「肉排界舒芙蕾」的響亮稱號，價位親民，Q彈口感讓巴鈺讚嘆：「這是個有靈魂的麵包。」郭彥均則說：「就跟愛人一樣，愛一個人就是你給他多少的愛，他就會給你多少的愛。」卻秒被巴鈺吐槽：「沒有~不一定喔！愛沒有辦法這樣對等，你有真的愛過人嗎？」郭彥均怒回：「你可能不懂愛！」

小朋友最愛的暑假卻是爸媽的噩夢嗎？《來去CHECK IN》本週主題「暑假第一彈 礁溪好吃好住大盤點」，讓爸媽不用再煩惱，主持人郭彥均、巴鈺這次入住的溫泉飯店，可以說完全為親子打造，走的是低調奢華風， 大廳有無限供應的點心吧，一到夜晚還有頂樓星空電影院。

更貼心的在後頭，進到房間，飯店提供五種不同功效的枕頭，讓客人依照自己的睡眠習慣做選擇，VIP待遇讓身為爸媽的主持人「鍋巴」2人驚呼：「暑假才剛開始，那麼享受可以嗎？」但一見到房間內半露天溫泉，郭彥均又興奮地邀請巴鈺一起敷面膜泡溫泉，前後一人一池的場景，讓郭彥均直呼：「我們好像在划龍舟。」巴鈺配合演出說：「奪標、奪標！贏了！」

而鍋巴兩人吃漢堡都能上演一場「愛的辯論會」，嘴巴真的很忙！除了漢堡，爆漿的起司牛肉煎餅也是招牌之一，酥脆的餅皮配上熱騰騰的起司，最後撒上鮮香的柴魚片，巴鈺認為這種創新的滋味咬下一口就像秒到日本！更多精彩內容，本週六晚間7時請鎖定中天綜合台《來去CHECK IN》。

(中時電子報)