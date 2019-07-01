原本提供全國民眾心理諮詢服務的「安心專線」0800788995(請幫幫-救救我)，號碼長達10碼，不易記憶，民眾遇到緊急求援情境，可能會因驚慌而無法記起號碼，衛福部即日起改用1925(依舊愛我)，持續提供全年無休、24小時免付費的心理諮詢服務。

2005年「安心專線」設置以來，服務人次從2005年2萬7926人次，2018年提升至7萬8108人次，成長率達279.7％，尤其去年篩檢出有自殺意念的電話通數為1萬2912通，即時阻止自殺危機案件共480件，相較2009年141件增加339件。

現今社會民眾可能因為面對生活、學業、工作或其他事件造成情緒困擾、壓力或自殺問題，對照逐年增加的數據，顯示安心專線已經逐漸成為民眾所信賴的心理諮詢專線，發揮自殺防治功能。

不過，衛福部的「安心專線」經過市調發現，一般民眾知道的比例只有20％左右，不少專家民眾反映號碼太長、不好記住，因此，衛福部心口司科長詹金月表示，此次改碼縮短後，希望可以衝高到40％民眾知道這條救命專線。

安心專線不僅提供國人重要的傾聽管道，陪伴渡過心理低潮的危機，同時肩負自殺危機處理、聯繫警察機關進行緊急救援的任務，據統計，107年安心專線使用者年齡層以25至44歲居多，協談問題以生活適應為主。

詹金月呼籲，國人多關愛自己、也多關心周遭的人，如有自己或身邊的人有心理困擾，可市話或手機撥打1925(依舊愛我），目前安心專線號碼改為1925，初期是1925與0800788995雙軌服務，今年12月20日正式單軌使用1925。

(中時 )