國民黨總統初選參選人郭台銘日前提出0-6歲幼兒國家養的幼兒政策，引發各界對財源的論戰，蘇揆今天受訪也表示，「如果要照郭董事長所開的支票，那要上兆的經費，會大大加稅，你願意嗎？」

鴻海集團創辦人郭台銘上周六（29日）在國民黨總統初選國政願景政見會中，拋出0-6歲幼兒國家養的政見，相當吸睛，也說周三（7/3日）最後一場政見會時，財源就會揭曉。但財源從哪裡來，外界諸多疑問，引發藍綠論戰。

蘇揆上午出席一場活動時，被問到對郭董開出這項支票的看法時表示，這有兩種可能，第一，就是亂開芭樂票，說話不負責任，連朱立倫都抨擊他。

第二，就是大家看到蔡總統、蔡政府一直為國人減稅，今年5月納稅時，大家發覺減稅那麼多，都超有感，「如果要照郭董事長所開的支票，那要上兆的經費，會大大加稅，你願意嗎？」大酸郭台銘的政見支票不切實際。

不僅綠營質疑，同黨總統初選參選人朱立倫昨天也吐槽說，台灣租稅負擔率12％，北歐國家是40％，台灣與歐洲差三倍多，民眾不想繳這麼高的稅，又要把小孩交給國家養，事實上不可能做得到。

他說，若只是喊「免抽籤、全部國家養」，目前公私托幼至少差1萬元以上，一年就是12萬元，0-6歲的小孩約120萬人，光托育，政府預算要增加1,440億元，如果要國家養，含不含生活費？這恐怕就要幾千億元以上。

不過，郭董也逼出總統蔡英文加碼端出托育牛肉，軋場意味濃厚。蔡英文昨天出席一場活動時表示，「公立幼兒園實在太少了，抽籤常常抽不到，我們希望在蔡英文的下一任結束的時候，再增加3000班，增加8萬多個名額。」

今年8月起行政院全面實施「增設公共化幼兒園」、「建置準公共化機制」及「擴大發放育兒津貼」政策，六都將接軌幼托準公共化政策。

蘇揆日前宣布，學前教育預算將從105年95億元，增加至明（109）年近400億元，要讓全國2至5歲80萬名幼兒獲得更妥善的照顧，也就是讓在家照顧孩子的家長，每年可領3萬元育兒津貼，第3胎以上子女家長每年發給4.2萬元育兒津貼。

目前蔡政府執行的幼兒政策是，0到4歲兒童家長在家自己帶，每月津貼2,500元；準公共化幼兒園補助，每個月只需繳4,500元；公幼8年內增加3,000班，每月平均費用2,500元。

(工商 )