花蓮每年暑假為賞鯨旺季，花蓮賞鯨碼頭今早一艘賞鯨船載客返回賞鯨碼頭，一名男性解說員熱心跨至岸邊協助停泊時，卻腳滑落海，海巡人員見狀立即跳水將人搶救上岸，過程不到5分鐘，落海民眾意識清醒，無需送醫，讓同船賞鯨乘客虛驚一場。
每年6至9月是抹香鯨悠游東海岸的季節，每年有20萬賞鯨人次前來花蓮搭乘賞鯨船出海，盼能與鯨豚近距離接觸，1日上午8時20分岸巡一二隊花蓮漁港安檢所在碼頭進行賞鯨船進港安檢勤務，一艘準備靠港船隻上有一名男子突然落海。
海巡調閱影像，頭戴漁夫帽、身穿深色服裝的鯨豚解說員，手持繩索靠坐在船舷，目測靠近岸邊，跨出左腳準備跳上岸時，船身疑似擺正時造成晃動，男子隨即翻落墜海，船上民眾見狀上前查看，並大喊「有人掉下去了！」向海巡人員求救。
岸巡溫姓小隊長獲報率3名備勤人員，攜帶救生器材前往賞鯨碼頭處實施救援任務，在8時24分救援人員抵達現場，由陳姓隊員立即下水救援，後續偕同岸上人員將民眾拉救上岸，經觀察落海男子無明顯外傷，意識清楚表示不需送醫後離去。
岸巡指出，去年8月期間，花蓮一艘賞鯨船載客出海賞鯨，出港才不久，就發生船隻起火燃燒，船隻在海上竄出濃煙，所幸附近賞鯨船緊急馳援，船上46名遊客和船員全數獲救、無人傷亡，也呼籲民眾遭遇危難可撥打118專線通報海巡署立即派員馳赴救援。
(中時 )
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