大陸長沙日前一名女子小雪（化名），在生理期來之前跑步，造成黃體囊腫破裂，全身失血量高達51%險送命，經醫師緊急動手術，才將她從鬼門關前救回。

綜合陸媒報導，小雪事發時突然感覺腹部劇痛，友人發現她臉色蒼白、全身發冷汗，緊急將她送醫，醫師照超音波後，發現小雪骨盆腔內有一個腫包，腹腔有大量積液，經詢問才知道原來小希正值經期前夕的「黃體期」，因劇烈運動導致黃體破裂出血。

醫師了解病情緊急替小雪動手術，發現是她右側卵巢的黃體囊腫上有小破洞不停在出血，且出血量高達2200毫升，是全身總血量51%，由於情況危急，醫護人員再緊急替她進行黃體囊腫剝除與創面縫合手術，最終讓卵巢恢復正常，驚險保住一命。

事後醫師提醒，排卵日至月經來潮期間為黃體期，一般約為14日，若在此時進行劇烈運動，很容易造成黃體囊腫破裂出血，嚴重者會出現失血性休克，甚至危及性命。

(中時電子報)