男神余文樂2017年12月宣布終結單身，樂娶台灣皮帶大王千金王棠雲，隔年10月迎接寶貝兒子「Cody」出生，升格當爸的他也一改低調個性，成了寵娃慈父，社群網站更新頻率因兒子而增加許多，抓到機會就紀錄孩子成長的點滴，畫風一轉成了愛家好男人，昨余文樂如常貼出孩子的照片，沒想到卻是壞消息，寶貝受了傷，讓當爸的余文樂因此自責：「心痛得要命」。

日前余文樂才廣邀親朋好友開童話趴，一齊幫兒子Cody過1歲生日，看得出來超疼愛兒子，沒想到昨天他更新了照片，竟是Cody發生意外，只見孩子白嫩的小手纏了滿滿白紗布，似乎整隻手臂受了傷，余文樂心疼表示事情發生當下，他人在國外沒辦法陪在Cody身旁，坦言「當我知道之後心痛的要命....希望你盡快好起來」，粉絲看了照片也直呼心疼，直呼當爸媽真的不容易，為孩子操碎了心，也是辛苦了。

(中時電子報)