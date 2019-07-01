「雙宋」宋仲基、宋慧喬日前宣布協調離婚，童話婚姻幻滅，讓各界都相當震驚，而兩人也傳出早有婚變跡象，宋慧喬被爆瘦5公斤，連婚戒都無法戴，宋仲基則是壓力大到脫髮，連當時拍攝《阿斯達年代記》劇組工作人員都討論「夫妻關係是不是怎麼了」，現關於他脫髮照片再次登上熱搜。
宋仲基去年拍攝《阿斯達年代記》時，就傳出脫髮消息，從他和工作人員的合照可看出，前額髮量明顯稀疏，之後他也常以戴帽子造型現身，相關人士爆料，在拍攝《阿斯達》時，各種輿論傳出，導致他壓力過大，當時工作人員都在討論「夫妻關係是不是怎麼了」，雖然5月底出席新劇發布會時，髮量看起來恢復不少，但還是不及前年婚禮濃密。
韓媒更曝光宋仲基2013年入伍時照片，當時他剪了平頭，髮量相當稀疏，明顯能看到頭皮，似乎一直飽受脫髮所苦，禿髮話題再登上韓網熱搜，不過有粉絲認為照片應該是反光，才給人看起來快禿頭的錯覺。
(中時電子報)
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