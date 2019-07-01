墨西哥第二大城瓜達拉哈拉6月30日半夜遭遇怪異的冰雹暴風襲擊，部分街道泡在冰雹洪河裡，堆積如山的厚實冰雹最高甚至高達1.5公尺。

墨西哥第二大城瓜達拉哈拉6月30日半夜遭遇冰雹暴風襲擊，郊區6個社區街道遭冰雹洪河淹沒。

或許真的是氣候變遷？墨西哥第二大城、位在西南部的哈里斯科州（Jalisco）首府瓜達拉哈拉（Guadalajara）昨（30）日半夜遭詭異的冰雹暴風襲擊，冰雹在部分街道匯聚成冰雹河，幾乎淹沒轎車車頂，冰雹堆積成山，最高甚至高達1.5公尺，居民一早醒來都嚇傻了。

*world* Another video of massive amounts of hail in Guadalajara, México today, Jun 30th. Source: Mundo extremo pic.twitter.com/F8pylv3O6Q — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 2019年6月30日

綜合英國《每日郵報》（Daily Mail）、英國廣播公司（BBC）報導，正值盛夏的墨西哥天候出現異常，人口多達500萬人的大都會瓜達拉哈拉平均氣溫超過攝氏30度，上月30日凌晨卻突然遭遇冰雹暴風雨襲擊，導致郊區6個社區街道遭冰雹河淹沒，部分行進中的貨車卡在冰雹洪河裡動彈不得，受困駕駛必須尋求外人幫忙才能從車內逃出。

網友也上傳冰雹暴風雨襲擊時的畫面，影片顯示當晚天空不斷出現閃電，冰雹洪水滾滾而來，幾乎淹沒了一樓住家，當局已立即派出軍隊及緊急救難人員搶通道路。

不過隔天一早居民醒來後看到的景象卻更為驚人，暴風雨雖停歇，冰雹山卻掩沒了部分街道，最高甚至高達1.5公尺，幾乎蓋過一個人的高度，部分轎車直接泡在冰雹裡，冰雹河直衝住宅，網友紛紛上傳自家遭重創的畫面，最慘的家裡一半被冰雹淹埋。居民及軍隊紛紛開始清理起家園，不過短褲短袖的穿著對比厚實的冰雹山，畫面相當有趣。

冰雹暴風幾乎淹沒卡車。（圖／路透社）

Unbelievable hail accumulations after the severe #hailstorm and thunderstorm in #Guadalajara, #Mexico this morning 30th of June..... Source: TRAFICO ZMJ PUBLICA #severeweather #ExtremeWeather pic.twitter.com/9YOWf7uwIa — WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) 2019年6月30日

*World Weather* Huge hail accumulations indoors (!!) as flood torrents dump the hail inside. Guadalajara, Mexico today, June 30th! Report: Clima Extremo 24 pic.twitter.com/NPRNwoXAeT — severe-weather.EU (@severeweatherEU) 2019年6月30日

One more. Guadalajara, Mexico today. Hail, five feet deep.https://t.co/1XC7efV8tK — North Range Concerned Citizens (Official) (@NorthRangeCC) 2019年7月1日

瓜達拉哈拉過去也曾經歷過冰雹暴風，不過像昨晚如此大的暴風卻相當罕見，哈里斯科州州長阿法羅（Enrique Alfaro）坦承自己從未見過這樣的景象，他說他們開始自問「氣候變遷是否真的發生了」。

所幸這起怪異的冰雹暴風並未造成人員傷亡，目前約有200戶住家及商店通報房屋因冰雹受損，另外約有50輛汽車遭冰雹洪水沖走，有些則仍深埋在冰雹堆下。

上月30日凌晨冰雹暴風過後，墨西哥當局開始清理起殘留在大街上的冰雹山。（圖／路透社）

軍隊進駐清理堆積如山的厚實冰雹。（圖／路透社）

(中時電子報)