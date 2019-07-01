林口分局執行青春專案，針對轄內汽車旅館、網咖、撞球館、釣蝦場等青少年易聚集場所執行擴大聯合稽查。(吳亮賢翻攝)

林口分局自6月28日起擴大交通執法，迄今計取締重大交通違規計230餘件，酒後駕車6件及攔查改裝排氣管機車10餘件。(吳亮賢翻攝)

暑假來臨，林口分局特於6月30日晚上9時出動優勢警力，針對泰山、林口地區轄內汽車旅館、網咖、撞球館、釣蝦場等青少年易聚集場所執行擴大聯合稽查，並設立多處路檢點防制危險駕車，防止青少年於暑假期間，涉足妨害身心健康場所，受誘惑加入幫派或從事飆車、吸毒等偏差行為或被害事件發生。

108年「暑期保護青少年—青春專案」6月1日正式起跑，青春專案期間林口分局已查緝2件運輸毒品及1件栽種大麻案，分局長陳保安表示，為了讓孩子們過一個安全又安心的暑假，將持續執行三項保護青少年勤務措施「淨化妨害青少年成長環境」、「防制青少年被害」及「擴大預防犯罪宣導」，讓青少年有個健康、快樂及充實的暑假。

此外林口分局為防止青少年危險駕車、深夜駕駛改裝車擾鄰等脫序行為，及為減少交通事故，自6月28日起擴大交通執法，迄今計取締重大交通違規計230餘件，酒後駕車6件及攔查改裝排氣管機車10餘件。

林口分局表示，依往年經驗，學校暑假開始，青少年夜遊行為將增多，為防止青少年有脫序行為及保障青少年及其他民眾安全，已針對青少年可能危險駕車路段如文化北路，台61線台15線等處所，編排路檢勤務，以期防制違規，同時也提醒民眾應遵守交通規則，並保障其他用路人安全。

(中時 )