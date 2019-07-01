「關懷弱勢—育苗專案」今年調整到更好，108學年度進一步增加為1767個名額，213家補習班參與，規模愈來愈大。（陳世宗攝）

台中市政府與中市補習教育暨品保協會合作，推出「關懷弱勢—育苗專案」，本學年度結合213家短期補習班提供1767個名額，讓弱勢及特殊家庭境遇的孩子有機會免費參加課後補習，補習費總價值達6361萬2000元。市長盧秀燕稱讚該協會是「教育界的菩薩、教育界的天使」，沒有什麼事情比從事教育、奉獻教育更偉大、更了不起，「有你們真好！」

台中市政府教育推動弱勢及特殊家庭境遇學子免費課後補習，始於前市長胡志強與台中市補習教育事業協會、大台中補習教育事業協會等共同推動的「補教心、千萬情」育苗安心計畫；後來更名為「育苗專案」，免費提供一年升學文理、語文、才藝等補習教育資源。

盧秀燕1日在教育局長楊振昇、社會局長李允傑陪同下出席108學年度「關懷弱勢—育苗專案」記者會，包括立委張廖萬堅、台中市補習教育暨品保協會理事長楊佳叡、「育苗專案」創始人暨志光教育科技集團總裁林進榮等人出席，共同宣告本學年度「育苗專案」正式開跑。

「育苗專案」受惠者、今年就讀文華高中一年級的張哲嘉分享，他在小六那一年接觸到補習班，當時英文是他的罩門，甚至連be動詞都不知道，想去補習班加強英文，但是補習費對他而言是非常龐大的數字；幸好可申請育苗專案，讓他以優惠價格上補習班，並從小六到高一持續使用育苗專案。

盧秀燕表示，看到張同學擁抱恩師令人動容，「這就是教育的意義！」她相信每個孩子都想要上進、想補足自己的不足，或是想充實自己；有些家庭是經濟弱勢，沒辦法提供孩子上補習班。感謝台中市補習教育暨品保協會多年來持續推動「育苗專案」，今年213家補習班提供1767個補習名額，讓這些需要加強但家庭經濟力較弱勢的孩子有機會去補習或補救教學，也協助提升台中市的教育力。

台中市補習教育暨品保協會理事長楊佳叡說，「育苗專案」發軔於93年，鼓勵補教業用自身能量提供免費補習，讓弱勢經濟的孩子也能受到公平教育對待；今年受學對象從小學、中學、高中、大學到成年人，涵蓋科目包括文理、外語、技藝、公職考試及證照等，總價值達6361萬2000元。

教育局楊振昇說，台中市「育苗專案」前身是前市長胡志強與台中市補習教育事業協會、大台中補習教育事業協會等共同推動的「補教心、千萬情」育苗安心計畫，後來再更名為「育苗專案」，免費提供一年升學文理、語文、才藝等補習教育資源。107學年度共有1283個補習名額，167家補習班參與；今年調整到更好，108學年度進一步增加為1767個名額，213家補習班參與，規模愈來愈大。

(中時 )