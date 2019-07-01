侯友宜化身水域安全大使，示範起「救溺五步」。（吳亮賢翻攝）

新北市長侯友宜30 日邀請食尚玩家主持人曾子余，一起到微風運河挑戰滑水運動。(吳亮賢翻攝)

暑假來臨，刺激又好玩的水上活動是消暑最佳選擇，新北市長侯友宜昨日邀請食尚玩家主持人曾子余，一同到蘆洲微風運河體驗帥氣的滑水運動，就讀林口國小的「浪花兄弟」楊侑曄及楊書愷先帶來精彩的滑水秀，讓侯友宜及曾子余看得目瞪口呆，侯友宜也不忘提醒民眾，體驗水上活動時要注意水域安全，更現場示範起「救溺五步」。

在侯友宜跟曾子余開始體驗滑水前，聞名亞洲的滑水國手「浪花兄弟」，12歲的楊侑曄及10歲的楊書愷先帶來一段精彩的滑水秀，完美呈現躍上水面、翻轉等高難度動作，讓侯友宜與曾子余不斷拍手叫好。

輪到2人體驗時，侯友宜展現專業架式，全程不但沒有落水，更穩踏在滑水板上乘風破浪，帥氣十足；曾子余則表示，自己是第一次體驗滑水運動，沒想到這麼輕鬆有趣。

享受刺激水上活動之餘，侯友宜也化身水域安全大使，示範起「救溺五步」：「叫」，立即大聲呼救；「叫」，呼叫110、119；「伸」，利用延伸物(竹竿、樹枝)觸及溺水者；「拋」，拋送漂浮物(球、繩)；「划」，利用大型浮具划過去救人。

侯友宜表示，暑假天氣炎熱，享受玩水樂趣前，除了要注意水域是否安全、著救生衣外，若遇到他人溺水，也千萬不能慌張、衝動下水救人，應遵從指示以避免造成遺憾。

(中時 )