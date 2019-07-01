美陸雙方於日本G20「川習會」上，達成共識決定重啟貿易談判。不過，白宮首席經濟顧問庫德洛6月30日稱，美陸恢復談判是很重要的大事，但他分析「美中之間短期內還無法達成貿易協議」，並稱談判將會持續一段相當長的時間。大陸官方報紙《中國日報》也認為，與美國達成貿易協議還遙遙無期。

對於雙方重起談判，庫德洛表示，美陸在今年5月初，已對新的貿易協定90％的內容達成共識，但談判隨後破裂，而且僵局一直持續了7個星期。雙方直至日本G20峰會間會晤時，才同意重啟貿易談判。

因此，庫德洛分析，最後剩下的10％的談判內容，可能是最艱巨的。因為許多懸而未決的議題，包括網絡攻擊、大陸要求美國公司轉讓他們使用的技術、大陸政府對本國公司的補貼、以及美國向華為公司出售技術產品等。

川普在與習近平在會晤中，同意解除對華為出售美國產品的部分禁令。美國共和黨某些同僚對此持有異議，因為他們認為華為可以在海外銷售的產品中插入情報竊聽的晶片。聯邦參議員魯比奧就表示，取消華為禁令是個「災難性的錯誤」。

庫德洛稱，知道向華為出售技術「存在國家安全顧慮」，因此我們將仔細審視。他同時指出，川普解除向華為出售產品的禁令「不是大赦」。

與此同時，川普發推文稱，「我與習主席談的很好，遠遠超過預期。我同意在談判期間不再追加向中國徵收的關稅」，而大陸同意在談判期間開始從我們農民那裡購買大量的農產品。

大陸官方報紙《中國日報》也認為，與美國達成貿易協議還遙遙無期。《中國日報》社論稱，即使華盛頓方面同意在談判期間，推遲追加大陸產品的關稅，川普甚至暗示在談判結束前不會對華為問題做出決定，可見事情依然在未定之天。

社論說，就90％的議題達成協議已經證明是不夠的，而剩餘的10％涉及他們之間根本性的分歧，要想達成100％的共識絕非易事，因為他們此時即使在觀念層面也存在巨大的分歧。

(中時 )