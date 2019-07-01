在剛閉幕的2019年中國科協年會上，「綠色超聲（音）速民機設計技術」入選中國科協正式發布的2019年20個重大科學問題和工程技術難題中，大陸在該技術領域的現狀及進展備受關注。中國航空研究院前沿技術研究部副總工程師、研究員徐悅表示，大陸已突破了音爆高精准度預測、低阻力低音爆設計等綠色超聲速民機的核心關鍵技術。

他表示，現代民機是典型的高科技、高附加值產品，是一個國家科技、經濟、工業等綜合實力的集中體現。歷經數十年發展，高亞聲速民機如波音系列、空中巴士系列等已經相當成熟，在安全性、經濟性、環保性等方面均達到很高水準。但對於跨大洲大洋的長距離航線，現役民機飛行時間一般均在10小時以上，過長時間飛行使機組和旅客疲憊不堪，這是長距離航線在快捷性、舒適性方面難以突破的瓶頸。

相比之下，超聲速民機飛行速度至少可達現役亞音速民機的兩倍以上，極大縮短空中飛行時間，很大程度上緩解上述矛盾。不過，世界上第一代超聲速民機「協和號」1976年1月問世，是當時人類最大的技術創新之一，但強音爆、高油耗、高汙染等3大致命弱點嚴重削弱了其市場競爭力，並導致退出商業運營。

(旺報 )