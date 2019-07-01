台灣養豬產業自去年7月1日起「拔針」、停止施打口蹄疫疫苗，迄今屆滿一周年，農委會今（1）日召開記者會正式宣布，台灣、澎湖及馬祖拔針成功。農委會表示，下一個目標將是讓典型豬瘟拔針，並且，短期內要讓國內豬肉達到100％自給自足，再推動豬肉出口，「目前已有貿易業者尋求台灣豬銷往日本」。

台灣自86年爆發口蹄疫疫情，迄今已危害23年，造成每年逾1700億元損失。農委會今宣告拔針成功，預計9月前即會向世界動物衛生組織（OIE）申請成為不施打疫苗非疫區，待明年5月OIE大會宣布，即可正式成為口蹄疫不施打疫苗非疫區。

農委會副主委黃金城表示，在口蹄疫疫情爆發前一年，台灣養豬產業盛況曾達2萬5千多場、在養1069萬多頭，年產值886萬元、佔農業產值20％以上，其中，年外銷日本近600億元，即佔了日本市場一半，但爆發口蹄疫後，國內養豬只剩7200多場、在養544萬頭規模，對國內養豬產業衝擊甚鉅。

黃金城說，因金門牛104年還爆發A型口蹄疫，故去年7月1日先由台、澎、馬向OIE申請拔針，近來日本典型豬瘟疫情嚴重，台灣則有13年沒發生豬瘟疫情，若口蹄疫拔針成功，台豬肉就已比日本豬乾淨，「近來已有日本業者尋求台灣豬銷日可能性」，若日本可接受以個別豬場為範圍進行貿易，台灣豬即可外銷日本。

農委會主委陳吉仲則表示，近來大陸及越南非洲豬瘟疫情嚴重，導致國際豬肉價格高漲，因國內豬肉仍有5至10％仰賴進口，故短期目標要讓國內豬肉達到100％自給自足，再談出口，下一個目標則是讓國內典型豬瘟拔針，讓台灣畜牧產業重回世界舞台。

陳吉仲說，為提升台灣畜牧產業，未來將規劃畜牧產業朝專區發展，農委會亦將承接環保署業務，負責畜牧產業排泄物管理，讓畜牧業排泄物往沼氣發電、農業循環再利用，只要能做到畜牧業排泄物處理，農委會將全力執行豬肉外銷。

(中時 )