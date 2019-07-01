蕭秉治即將於7月6、7日在臺灣大學綜合體育館舉辦「2019凡人MORTAL巡迴演唱會」，是他回歸本名浴火復出的首次售票演唱會，也是他第一場個人大型演唱會，不僅與歌迷們一同回味歷年創作的經典快歌與情歌，也要讓歌迷看見人生不同階段的經歷。演唱會進入倒數5天，蕭秉治用盡全力備戰，為了呈現音樂性上豐富的演出，除了演唱會歌單調整再調整、歌曲編曲一編再編，甚至連舞台配置也一再緊盯，打造媲美Screen X 三面大螢幕270度全影觀影，讓無論坐在任何位置都能無死角的感受「凡人」的磅礡氣勢。

蕭秉治為演唱會積極健身。相信音樂提供

蕭秉治說：「我想透過演唱會展現我人生不同階段的經歷，也希望大家能找到屬於自己的人生故事。」演唱會搭配新專輯《凡人MORTAL》以「凡人蕭秉治」為主軸，結合蕭秉治創作過膾炙人口的作品，包括MP魔幻力量時期的歌，以及寫給別人的歌，透過情感豐沛歌聲感受蕭秉治對音樂的喜愛，走進他的人生經歷，尋找自己的人生故事。

蕭秉治凡人演唱會採三面大螢幕三面大螢幕270度全影觀影無死角。相信音樂提供

延伸舞台與後面歌迷近距離。相信音樂提供

由於演唱會歌曲加入了Tropical House和Trap曲風，他邀請好友山地人一起改編，自己也提出了很多想法，一改再改、一編再編，超過了原本交件日期，甚至連練團也不放過修改機會，就為了帶給歌迷最完美的作品，蕭秉治信心滿滿地說：「這次演唱會唱以前的歌，而且改編蠻多的，肯定會讓大家有驚豔的感覺，希望歌迷會喜歡！」

而首次獨自連開二場演唱會，為練就充沛體力，他也緊鑼密鼓上健身房，每週找健身教練報到3至4次，跑步練肺活量，抗力球強化核心肌群，讓他能量滿滿的應戰。

(中時 )