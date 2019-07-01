立法院臨時會今（1）天上午協商「所得稅法」，朝野黨團對於長照特別扣除額度意見不一，以及是否調高幼兒特別扣除額，增列學貸特別扣除額仍無共識，立法院長蘇嘉全因此裁示下午3點半召開院會前，各黨團先與財政部溝通，若仍無法達成共識，開放各黨團對法條表達立場後逕行表決。

立法院長蘇嘉全上午召集朝野黨團針對「所得稅法第14、17、126條文修正草案」進行協商，聚焦處理大法官釋憲的「名模條款」與增訂長照特別扣除額。行政院版提案指出，配合政府推動長照政策，適度減輕中低所得家庭照顧身心失能者負擔，因此增訂長照特別扣除額，每人每年扣除12萬元。

不過，國民黨團認為，去年2月7日所得稅法修法，傾向為富人減稅，今天修法主要給一般大眾減輕成本。國民黨立委林德福、費鴻泰主張，台灣逐漸步入高齡化社會，每個家庭照顧失能者，每年花費不只12萬，因此應把長照扣除額調高為24萬，幼兒扣除額比照辦理，也提高至24萬。

另外，國民黨團總召曾銘宗指出，近80萬名學生每年負擔20萬元學貸，建議行政院讓學生於畢業後5年內，每年每人給予2萬5千元的學貸扣除額。

國民黨立委賴士葆當場要求財政部試算各黨團版本稅損金額，財政部次長吳自心回應，如果排富條款稅率適用於20％以上的話，扣除額每增加一萬元，稅損為1.66億元，政院版稅損為20億元，國民黨團版為40億元。

費鴻泰不解表示，相較於去年所得稅法修法，大幅為富人減稅後，省下344億稅損金額，長照扣除額提高到24萬稅損也不過多20億，老百姓一看就懂有無要照顧窮困者。對此，民進黨立委余宛如則認為，去年修法提高個人特別扣除額至40萬以下不用繳稅，再增加學貸扣除額學生也用不到，沒有意義。

親民黨團主張，長照特別扣除額應調高為30萬，避免照顧者弒被照顧者的悲歌再度發生；時代力量對於此次修法大致同意。

歷經一個多小時討論，朝野對於長照扣除額度仍無法達成共識，不過，朝野立委均認同由於此案未涉及政治性議題，盡量避開表決，民進黨立委管碧玲提醒，一旦表決，反對黨有可能把表決燈號做政治操作，對委員很不公平。

最後，蘇嘉全裁示，下午3時半院會開始前，希望朝野黨團與財政部盡量溝通，若有共識就不用表決，但若無法達成共識，也讓在野黨充分發言，再依照議事規則依序表決提案。換言之，直接表決民進黨團修正動議。

(中時 )