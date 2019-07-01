長榮勞資29日的協商，因要不要秋後算帳、18金釵是否記曠職等議題而破局，團體協約簽不下去，桃園空服員職業工會今召開記者會表示，長榮要秋後算帳不只18人，若包括地勤，計有24人；並說，這18金釵都有提前告知公司會響應罷工，讓公司提早安排，並沒有丟包旅客、並未在機邊徘徊刻意不上機，工會抗議長榮航空刻意抺黑。

工會在記者會上再提出2訴求，請長榮航空公司立即撤除24位配合罷工行動會員的曠職懲處；長榮航空公司應秉持誠信對等原則與工會簽訂團體協約，承諾不秋後算帳、回復會員權益至罷工前的狀態。

工會表示，工會所有參與罷工會員均依照工會指示，收到工會簡訊與工會確認後，4點後開始停止提供勞務，罷工合法權益並無疑義，應受工會法所保障；目前被記曠職的會員，並不只18位，已經陸續擴大為24位。除了BR722(上海航班) BR871(香港航班)、BR180(大阪航班)20位組員以外，尚有執行地面訓練課程勤務之會員，均依工會指令於4點起參與罷工，卻遭資方改記曠職，並預計事後處份。

工會說，報導上將18金釵形容成怠忽職守、蓄意於機邊徘迴，故意丟包旅客，是對當事人嚴重的抹黑與不實指控。

工會表示，目前遭記曠職的24名組員分別執勤BR722(上海航班)、BR871(香港航班)、BR180(大阪航班)與地面勤務，24名組員均先提早告知公司4點起，將依工會指令參加罷工行動，公司知情後緊急調派待命人力支援，在第一時間將組織班表註記為STI(罷工)，卻在事後反悔改記曠職。更重要的是，組員在4點前均依公司指示完成工作，4點後離開前，乘客也還未登機，並無4點提早罷工，並丟包旅客之狀況。

工會以BR722(上海航班)為例，會員於15:30即告知事務長將參與罷工行動，管理人員亦即早開始調派人力。（圖/空服工會提供）

BR871(香港航班)會員在16：00之前亦完全配合公司安排完成勤務。（圖/空服工會提供）

工會律師劉冠廷表示，工會今天已還原20日當天的狀況，18金釵並沒有領到日支費後罷工，也沒有丟包旅客，若網友再這樣攻擊抹黑18金釵，工會會提告。

(中時電子報)