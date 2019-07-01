立法院臨時會預定今天通過「平均地權條例」修正，但外界戲稱通過版本為閹割版實價登錄，內政部今天發出新聞稿強調，實價登錄分階段修法， 詳細門牌完全揭露及預售屋即時申報等改善方案，因社會上仍認為有個人財產安全或增加交易糾紛之疑慮，仍需凝聚社會共識。

內政部表示，立法院審議的「平均地權條例」修正草案，將房地交易資訊申報登錄，回歸由買賣雙方為申報義務人，並於移轉登記時一併辦理，讓實價登錄資訊更為即時及正確。

內政部指出，這次平均地權條例修法將登錄義務回歸到買賣雙方，可透過相互勾稽確認，提升資訊的正確性，另申報登錄時間提前至移轉登記時一併辦理，可簡化行政流程，並提高資訊的時效。

內政部說，考量行政院版本、張宏陸委員版本及時代力量版本，均就申報義務人改為買賣雙方申報登錄具有共識，所以本次修法就有共識條文先行修正，儘早適用。至詳細門牌完全揭露及預售屋即時申報等改善方案，因社會上仍認為有個人財產安全或增加交易糾紛疑慮，仍需凝聚社會共識。內政部將持續與各界溝通，逐步實現居住正義。

(中時 )