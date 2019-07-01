民間團體「Wecare高雄」和「公民割草行動」28日結盟，合作罷免高雄市長韓國瑜。對此，資深媒體人黃暐瀚表示，現在外傳要雙殺韓國瑜，問題依照現在的憲法和選舉選罷法，是不可能的事！民進黨如過要化為合能，就看他們怎麼動作了。

黃暐瀚在其直播節目中表示，高雄已經開始發起罷免韓國瑜的行動，還可以去統一和全家下載，響應活動。那他就跟大家談談這個話題。大家可以翻開憲法第十二章，上面記載人民有選舉、罷免、創制、複決的權利。依照此憲法，誰都有權投票給誰，誰也都有權罷免誰，這都是沒問題的。

但是，黃暐瀚指出，要雙殺韓流，也要按照遊戲規則，翻開選罷法75條規定：就職未滿一年者，不得罷免。所以罷免韓國瑜，當然可以；問題是韓國瑜還未滿一年，不能罷免。那麼什麼時候可以提出，今年的12月25日才可以提出。

黃暐瀚表示，很多人都擔心韓國瑜會被雙殺，就是選總統沒選上，遭到罷免；又或是總統沒選上，也請辭高雄市長，補選是陳其邁上。但問題是這種情形很難發生，依據罷免法79條規動，收到罷免提議後，光是查對名冊，就要25天，也要到明年的1月19日了。罷免提議的確可以提早開始，但是在怎麼早，都要等到12月25日才可以送件。

黃暐瀚更表示，就算現在中選會的主委是李進勇將這些選罷法視為無物，沒有看見，但是選罷法87條規定，罷免人同為候選人時，應於罷免案宣告成立後60天內，單獨舉行罷免投票。也就是說，假設韓國瑜是國民黨總統候選人，明年總統投票日，不得進行罷免。

(中時電子報)