中加關係持續緊張，最心急的莫過於一艘在中國海域來回打轉的貨輪船員。美媒引述知情人士透露，一艘載有加拿大芥花籽的貨輪亞馬遜號原定前往中國大陸，但在今年5月7日離開加拿大溫哥華後，已在福建廈門港附近海域徘徊數周，至今未能泊岸上貨。期間有關部門來回抽驗貨品數次。

這艘運載油菜籽的貨船，5月7日自温哥華出發，原定前往廈門。但因大陸早前撤銷了加拿大兩間油菜籽出口商的許可證，導致貨船無法在港口卸貨，只能在附近海域兜轉來回。報道稱，該貨船已滯留附近海域近4周，期間有關部門來回抽驗貨品數次。

上海匯易諮詢有限公司表示，這可能是最後一批自加拿大的油菜籽，7月應不會再有油菜籽運抵。中共官方早前表示，海關總署今年4度在加拿大進口的芥花籽中，發現檢疫性有害生物，雖曾與加拿大當局溝通，惟情況未見改善，故撤銷了加拿大農業公司的芥花籽進口許可。然而，外媒普遍認為北京當局藉此向加拿大施壓，以解決華為公主孟晚舟在加拿大被捕事件。

大陸電訊巨頭華為副董事長孟晚舟2018年12月於加拿大被捕，令中加關係持續緊張，近期有升級之勢。繼在國內拘捕兩名加拿大公民後，中方對加拿大進口的食品提高限制。上月26日，中國大陸駐加拿大大使館證實海關部門檢驗一批來自加拿大的豬肉產品時，驗出俗稱「瘦肉精」的萊克多巴胺，事件並涉及偽造衞生證書。大陸決定暫停進口所有來自加拿大的肉類產品。

(中時 )