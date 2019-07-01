2019年世界經濟論壇第13屆新領軍者年會（夏季達沃斯論壇），今（1日）起一連三日在遼寧大連舉行，大陸國務院總理李克強將出席論壇開幕式致辭，並會見論壇主席施瓦布和與會的各國領導人，另同工商、金融、智庫、媒體界人士對話交流。

本屆夏季達沃斯論壇以「領導力4.0：全球化新時代的成功之道」為主題，激勵與會領袖探尋新的戰略模式，應對全球環境挑戰、區域競爭、經濟差距問題以及技術變革；以新型領導力與合作方式，適應全球化新時代。圍繞這一主題，論壇的議題將分為四大部分，包括「實現技術領導力」、「保持經濟領導力」、「提升負責任領導力」及「培育靈活行業領導力」。

資料顯示，本屆論壇共有1800多位參會者，代表超過120個國家，包涵1000多位商業領袖，超過125位政要，190多位來自初創企業、青年科學家、技術先鋒社區的領導者，130多位學術領袖，另外參會者中有超過500名女性領袖。

李克強將於7月1日至2日出席論壇，期間將出席論壇開幕式並發表特別致辭，會見施瓦布和與會的外方領導人，並同工商、金融、智庫、媒體界人士對話交流。

此外，據大會議程，大陸科技部部長王志剛，國務院國資委主任郝鵬，香港交易所執行董事、集團行政總裁李小加等人也將出席論壇，分享見解與觀點。

(中時 )