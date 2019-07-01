基隆市警局執行大掃黑，於專案期間，針對幫派分子經常聚集場所掃蕩。（張穎齊翻攝）

桃園、台南和台北近期紛傳槍擊暴力事件，基隆市警局為防制幫派犯罪，執行大規模的掃黑行動，在6月18日至23日專案計畫期間，警力大動員，總共逮捕13名嫌犯、肅槍2支、子彈37顆，並查獲高利貸270萬元，強力壓制幫派暴力氣焰。

基隆市警局刑事警察大隊表示，行政院長蘇貞昌強力宣示應加速清剿犯罪幫派，本局自6月18日至23日配合警政署執行今年第2次「全國同步掃黑行動」、「掃蕩非法槍械」及「掃蕩地下金融」三合一專案，針對轄內之幫派堂口及槍枝、賭場、地下錢莊等可能犯罪滋生場所皆同步加強掃蕩。

刑大副大隊長沈瑞坤表示，行動首日17日夜間至18日凌晨起，一連6日大規模動員各直屬大隊及各分局警力，由副局長、刑大隊長及各分局分局長率隊執行威力掃蕩勤務，針對幫派分子經常聚集場所，集中警力採「高強度、高密度」執行閉鎖式擴大臨檢及路檢掃蕩。

沈瑞坤說，本次專案間，本局與台北市警局共同檢肅治平對象1名、共犯5名到案；查緝黑槍方面，合計查獲改造手槍2支、改造子彈成品及半成品共37顆；掃蕩地下金融方面，合計查獲地下錢莊4件7人，放貸金額達270萬元。

基隆市警局長詹永茂表示，警方絕不容許幫派藉各類犯罪危害社會治安，對於任何挑釁公權力之行為將嚴加究辦；此外，因應明年總統、立委選舉，為淨化選前治安，警方將不定期實施檢肅幫派行動專案；呼籲民眾如有發現可疑不法情事或遭受迫害，請即向警察機關報案檢舉，以利查緝，共同維護社會治安。

(中時 )