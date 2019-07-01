網友挖妮妮諷刺娜娜臉大。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

歐陽龍有三個漂亮女兒歐陽妮妮、娜娜、娣娣，全家一舉一動常是外界焦點，今(1日)微博上突熱傳妮妮曾諷刺娜娜臉大，還找了原本常陪娜娜的工作人員幫她拍照，虧娜娜因為「照騙」才看起來纖瘦，又批評妹妹娣娣脾氣差，見此，網友說：「我覺得姊姊情商很低啊，就算是姊妹間的吐槽，至少要知道妹妹是公眾人物，什麼話該說什麼話不該說啊」、「姊妹間的調侃啦」。

23歲的歐陽妮妮自出道以來人紅是非多，除了曾鬧出代考事件、和五金小開李家安及男演員張書豪緋聞外，去年底她被大陸網友揪出，在Vlog稱到北京工作是「出國」，因此慘被貼台獨標籤，最近她又被挖常在社群網站虧兩個妹妹，引發討論。

妮妮分享娜娜總拍出纖瘦美照秘訣。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

妮妮透露娣娣脾氣不好。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

妮妮回應網友。（圖／翻攝自新浪娛樂微博）

據《新浪娛樂》報導，有網友發出截圖，整理了妮妮曾在敷臉時說自己臉小、面膜太大，應該拿給娜娜用，又說請常幫娜娜拍照的工作人員照相，諷說：「你們知道老娜為何照片都這麼瘦了吧」，又分享跟娣娣出門請對方拍照，沒想到妹妹大怒。對此，妮妮曾親上火線回應分享姊妹對話日常卻被正義魔人攻擊，「我真心覺得不喜歡就不要看」，網友則回應因為是公眾人物，發文前還是要思考一下，其他人則認為：「人家姊妹情真，要你們多嘴多舌」。

(中時電子報)