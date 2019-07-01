南韓光州朝鮮大學女研究生Sun Hyun去年8月底來臺參加研討會，意外在旅館內的浴缸窒息死亡，家屬認為旅館業者提供的設施有缺失，控告業者業務過失致死罪。士林地檢署偵結，文化大學鄒姓教授作證有說明泡湯注意事項「請勿緊閉窗戶」，檢察官實測，浴室內氧氣濃度與一般環境相同，設備並無任何缺失，予以不起訴處分。

26歲韓籍女研究生來臺參加經濟物理國際研討會議，文化大學鄒姓教授安排10幾位參加者入住飯店，8月31日早上12時20分，死者被室友發現倒臥在浴缸內，沒有生命跡象，經解剖發現是缺氧、窒息導致呼吸衰竭死亡。家屬認為，業者提供溫泉環境導致意外，控告業務過失致死罪。

但檢察官調查，韓籍女研究生並沒有一氧化碳中毒的跡象，也沒有硫化氫中毒的情形，但第一時間，韓女陳屍的浴室，門窗緊閉，水龍頭仍在放水，仍有可能發生缺氧的情形。

檢察官到場實際檢測，硫化氫濃度符合標準，一般勞工長時間身處環境也不會有不良反應，且旅館有提供抽風機設備，與對面建築物相距7.4公尺，代表通風良好，且門口也用中、英、日、韓4國語言「使用溫泉之禁忌與注意事項」，房間浴室牆上也有「請勿緊閉窗戶」，鄒姓教授證稱，入住時都有提醒學員們泡湯注意事項。

不起訴書指出，旅館相關安全設施都無缺漏，也提供消費者有關安全注意事項的必要資訊，認定犯罪嫌疑不足，予以不起訴。

(中時 )