台中市警察局民防大隊暨北區中隊及第二分局為表彰及感謝民防人員常年協助警方維護地方治安，日前舉辦「108年度推動警勤工作及表揚績優民防人員聯誼活動」，市政府參議謝仲男特別至現場與警察局副局長邱銘光共同頒發獎狀表揚10名資深及績優民防人員，他們無私的奉獻，榮獲「市長獎」獎座。

獲獎人員對於自己默默為社會治安貢獻獲肯定都感到無比光榮。會中除表揚績優人員外，並準備豐富美食饗宴以增進警民溝通互動、慰勞民防人員平日的辛勞。

謝仲男提到，台中市治安的成就有目共睹，無論在「全般刑案」、「犯罪指標數」、「全般竊盜案」、「詐欺案件」等各項發生率都是六都最低，而在查緝毒品的「安居專案」及「掃黑工作專案」，台中市也名列六都第1名；另外，今年「加強重要節日安全維護工作」及「萬安42號演習」等大型活動，台中市也榮獲第1名，酒後駕車也在警察同仁積極取締及協勤民力大力宣導下，酒駕肇事案件持續下降。

二分局分局長高誌良則表示民防中隊在顏中隊長及各分隊長卓越帶領下必然更將發揮協勤功效，再為臺中市治安、交安共創佳績，並感謝民防弟兄們無私的付出、參與，共同協力維護社會治安及交通秩序。

(中時 )