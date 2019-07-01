台灣網球女將詹詠然和妹妹詹皓晴昨天贏得伊斯特本網球賽女雙冠軍，這是詹詠然季2014、2017年後，第三度在這項賽事贏得女雙冠軍，賽後國際職業女子網球協會WTA官網專訪，提到比賽中逆轉的關鍵，詹詠然點出除了毫不放棄，就是不要只為分數而打，而是應該打出自己的球風。

分析伊斯特本網球賽女雙決賽對手比利時佛莉普金絲（Kirsten Flipkens）/美國瑪泰珂桑德絲（Bethanie Mattek-Sands），詹詠然說：「第一盤她們打得非常具侵略性，表現相當出色，很難想像這是她倆第一次搭檔參賽。」

第一盤雙詹2：6讓出，但在第二盤調整過來，6：3扳回一城，最終在搶十局10：6獲勝，詹詠然補充：「我跟妹妹就是保持專注，非常專心在球場上，並相信終有機會逆轉，我們就是做好該做的，不要只想著分數。」

詹詠然和詹皓晴2014年一起在伊斯特本奪冠，當時擊敗的對手是瑞士名將辛吉絲（Martina Hingis）和義大利潘妮塔（Flavia Pennetta），2017年詹詠然和辛吉絲搭檔贏得合作的唯一一座冠軍，今年大詹則是再度和妹妹一同嚐到冠軍喜悅。

詹家姐妹下一站是溫布頓草地大滿貫，兩人除了繼續搭檔女雙，也要分頭挑戰混雙，詹皓晴說：「很高興在伊斯特本帶走冠軍，讓我們更有信心去面對溫布頓，希望打出很好的結果。」

(中時電子報)