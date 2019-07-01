新聞局拍攝一支3分多鐘「放炮世家」宣傳短片，全部由新聞局公務員擔綱演出，相當爆笑。（陳世宗翻攝）

台中市政府新聞局今年的台中電影fun in季即將登場，以「動畫電影」為主軸，全中29個行政區巡迴放映，不但有豐富抽獎，還請來藝人唐從聖為活動站台；新聞局公務員化身八點檔鄉土劇演員，純熟的台語、拍案叫絕的對話，拍攝成搞笑、卻又宣傳活動的影片，希能吸引更多民眾參加今年電影fun in季。

新聞局1日舉行「2019台中電影fun in季-動畫特攻隊」記者會，副市長楊瓊瓔、新聞局長吳皇昇等人到場為活動宣傳。配音達人唐從聖更出席為活動站台，還以知名動畫電影《冰原歷險記》角色「喜德」的聲音介紹這次台中電影fun in季的特色，邀請民眾攜手到台中看電影。

新聞局指出，今年最特別是由新聞局拍攝一支3分多鐘「放炮世家」宣傳短片，全部由新聞局公務員擔綱演出，模仿某8點檔連續劇片名，愛恨交織的劇情，男女感情糾葛不斷，搭配詼諧的對話，並將最重要的電影fun in季融入其中，高潮迭起相當爆笑。

楊瓊瓔表示，今年台中電影fun in季於7月5日至9月14日舉辦，以動畫為主題，鋪天蓋地在台中29個區播映，活動現場還可免費吃零食、喝飲料，歡迎民眾攜家帶眷一起到台中來看動畫電影。市府積極建設霧峰影視基地，預計於7月底開幕，期盼讓電影在台中發揚光大。

藝人唐從聖說，這次電影fun in季播放的電影涵蓋層面廣泛，包括各大影展得獎電影、日本知名動畫哆啦A夢《大雄的金銀島》、美國知名動畫《超人特攻隊2》、《蜘蛛人： 新宇宙》等，播放地點深入台中各區，不用進電影院，在公園、禮堂甚至廟口等地就可以看到，歡迎相揪到台中看電影。

(中時 )