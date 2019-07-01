有名網友道出從支持台北市長柯文哲轉而支持高雄市長韓國瑜的原因。（擷取自韓國瑜後援會）

新竹封關場造勢活動，晚間7點半高雄市長韓國瑜在簇擁下上台，將現場氣氛帶到最高潮，現場旗海飄揚的畫面令許多人感動。有名自稱過去挺台北市長柯文哲的網友表示，韓只會默默做事處處為別人著想，再累也從不喊苦，被打壓欺凌也從不惡言相向，「我服你了，我要挺你到底」。

韓國瑜昨一上台就用客家話向民眾大聲問好，他說，在場每個人都強烈釋放出一個訊息，期待有個不一樣的台灣。360行只有政治這一行，手上有了權力可有兩種選擇，一是作威作福，一是作牛作馬，大家自動自發來參加「關門球」最後一場大型造勢活動，就是希望台灣人民過得好。

網友在韓國瑜後援會發文指出，這輩子沒有看過有人走到哪裡都是萬人空巷！也沒有看過幾十萬人可以從早到晚日曬雨淋，就為了聽一個人說話！他說韓國瑜沒有神力，從不擺架子，只會默默做事處處為別人著想，再累也從不喊苦，被打壓欺凌也從不惡言相向。他更向韓國瑜喊話，他說「我過去挺柯文哲，但我服你了，我要挺你到底」。

對此，有網友表示「沒架子不霸氣，這種政治人物難得一見」、「英雄所見略同！唯有真心才換來真心」、「我是高雄人，我也希望台灣好，但如果韓總選上總統，高雄市長誰能擔任，我很怕韓市長離開高雄，高雄市長又讓不會執政的民進黨拿去，真是兩難」。但也有網友認為「韓要為高雄人做事，不然會被唾棄」、「韓國瑜應該專心市政吧」。

(中時電子報)