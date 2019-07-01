新竹封關場造勢活動，晚間7點半高雄市長韓國瑜在簇擁下上台，將現場氣氛帶到最高潮，現場旗海飄揚的畫面令許多人感動。有名自稱過去挺台北市長柯文哲的網友表示，韓只會默默做事處處為別人著想，再累也從不喊苦，被打壓欺凌也從不惡言相向，「我服你了，我要挺你到底」。
韓國瑜昨一上台就用客家話向民眾大聲問好，他說，在場每個人都強烈釋放出一個訊息，期待有個不一樣的台灣。360行只有政治這一行，手上有了權力可有兩種選擇，一是作威作福，一是作牛作馬，大家自動自發來參加「關門球」最後一場大型造勢活動，就是希望台灣人民過得好。
網友在韓國瑜後援會發文指出，這輩子沒有看過有人走到哪裡都是萬人空巷！也沒有看過幾十萬人可以從早到晚日曬雨淋，就為了聽一個人說話！他說韓國瑜沒有神力，從不擺架子，只會默默做事處處為別人著想，再累也從不喊苦，被打壓欺凌也從不惡言相向。他更向韓國瑜喊話，他說「我過去挺柯文哲，但我服你了，我要挺你到底」。
對此，有網友表示「沒架子不霸氣，這種政治人物難得一見」、「英雄所見略同！唯有真心才換來真心」、「我是高雄人，我也希望台灣好，但如果韓總選上總統，高雄市長誰能擔任，我很怕韓市長離開高雄，高雄市長又讓不會執政的民進黨拿去，真是兩難」。但也有網友認為「韓要為高雄人做事，不然會被唾棄」、「韓國瑜應該專心市政吧」。
(中時電子報)
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