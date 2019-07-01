指考化學科1日登場，考生普遍覺得題目難易度適中，北大高中學生郭子杰認為，選擇第三題考氧化還原計算題，題目文字敘述很長，充分理解文意才能順利答題，非選談諾貝爾科學家製作酵素，要他們寫出蛋白酶化學式，試題靈活。

明德高中學生陳圻昱則認為，過去非選多是計算題，這次非選有一題卻是給化學反應，要他們寫出化學式，考驗他們的記憶，令他印象深刻。

(中時 )