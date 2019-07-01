指考化學科 學生：記憶題多 14:022019/07/01 中時 葉德正 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 指考化學科1日登場，考生普遍覺得題目難易度適中，北大高中學生郭子杰認為，選擇第三題考氧化還原計算題，題目文字敘述很長，充分理解文意才能順利答題，非選談諾貝爾科學家製作酵素，要他們寫出蛋白酶化學式，試題靈活。 明德高中學生陳圻昱則認為，過去非選多是計算題，這次非選有一題卻是給化學反應，要他們寫出化學式，考驗他們的記憶，令他印象深刻。 (中時 ) #化學 #學生 #記憶 #高中學生 #題目 也許您會感興趣 推薦閱讀 北科大方程式賽車隊 赴日競速 04:102019/06/27 投資理財 深耕食農教育 宜蘭學童歡喜收割 04:102019/06/28 地方新聞 大學指考明登場 今日下午開放看試場 18:472019/06/30 生活 樂涼冰果室 陪伴南投人的記憶 08:222019/07/01 生活 化學兵協助噴藥 韓再砲轟蔡搞一國兩制 10:292019/07/01 政治 《全台最速報》化學兵協助噴藥 韓國瑜轟蔡政府搞一國兩制 11:532019/07/01 政治 指考物理科 教團：實驗題多整體偏難 12:142019/07/01 生活 指考化學難易適中 考生謹慎可順利作答 13:582019/07/01 生活 生活熱門新聞 準颱風「木恩」恐影響台灣 周二起大雨連炸5天 - 生活 罷工結束後長榮的下一步？台大教授這樣預言 - 生活 陳芳明稱長榮若秋後算帳就罷乘 網譙翻 - 生活 這天起防大雨 專家：低壓將帶水管來 - 生活 8大新制今日上路 違規恐虧大了 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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