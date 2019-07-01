台中市政府新聞局推廣硬地音樂活動、鼓勵硬地音樂創作，即日起至7月23日止，受理申請「台中市推廣硬地音樂活動補助」，補助金額以50萬元為限，申請案執行期程須介於108年1月1日至108年12月20日，凡屬硬地音樂在台中市進行行銷活動場次達總場次70％以上者，均可提出申請。

新聞局指出，硬地音樂是由樂團或小型唱片公司獨立製作的音樂，為促進音樂產業多元發展，鼓勵創作，去年訂定「台中市推廣硬地音樂活動補助辦法」，期望經由專家學者、業界人士的評選，將優秀音樂作品與音樂文化介紹給更多人，進而帶動台灣硬地音樂另一波風潮。

新聞局表式，每件申請案補助金額度以新台幣50萬元為限，但經專案核准者不在此限，有意願申請者，可詳閱此案補助辦法相關規定，於期限內提出申請。詳情可至台中市政府新聞局網站公告（https：／／www.news.taichung.gov.tw／1095912／post）查詢。

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