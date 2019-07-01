陳昇6月28日在香港九龍灣國際展貿中心舉行《華人公寓世界巡演》，現場爆滿湧入3000名粉絲，兩個半小時演出高潮連連，睽違香江7年再度開唱，陳昇直說重遊舊地，探望老友的心情很讚，他高呼：「我愛香港，我希望她很好很好，現在這個時刻，千言萬語說不盡，今晚會拼命的演唱，用歌聲來鼓舞打氣，歡迎大家來台灣跨年」！

陳昇在香港舉行《華人公寓世界巡演》。圖片提供／新樂園製作

陳昇以金曲〈擁擠的樂園〉開場，接著一連演唱〈然而〉、〈牡丹亭外〉、〈最後一次溫柔〉等經典名曲，現場變身巨型的K 歌場，接著與阿Van的「新寶島康樂隊」登場，他也演唱〈鼓聲若響〉、〈水尾郵便車〉等，讓港粉體驗台式風情，在唱完〈路途〉時，憶起陪伴在身邊的老友們，陳昇眼眶泛淚流露真情，讓台下的粉絲跟著飆淚。

陳昇在香港舉行《華人公寓世界巡演》。圖片提供／新樂園製作

而香港場演唱會最特別的地方，就是陳昇不停的唱，他笑說：「過往我在台上總會說三道四的與大家聊天，來到香港就像去姑姑舅父的家，到親戚家不會說話太多，用歌聲最直接啦！」他一連高歌27首金曲，「唱得很拚耶，原來說話是有休息的功能！但話鋒一轉，陳昇說在這個時刻，香港的粉絲需要用歌聲來鼓舞，我愛這個地方，大家繼續加油！」

而向來開唱必備美酒的陳昇整晚演出都是喝水，他搞笑的說：「開車不喝酒，喝酒不開車。」全場大笑，他直到安可的部份，才問土地公公說：「只剩下兩首歌，應該可以喝吧！」最後他演唱〈二十歲的眼淚〉，並深情說出：「Hong Kong I love you ! Good night ! See you in Taipei 」，邀約大家來台灣跨年，為香江個唱劃下最完美的句點。

這次香港行，陳昇重溫舊夢想起以前也有在香港製作不少音樂作品，有好多回憶跟好友，在香港期間，除了演出與會老友，陳昇重遊大嶼山、南ㄚ島與長洲等地，大啖海鮮。他赴港開唱前剛完成新專輯錄音工作，這躺香港行讓他創作靈感又再度大爆發，他直呼，請大家拭目以待！

陳昇入行30週年的巡迴「華人公寓」演唱會，去年自高雄起跑，唱過台東、台中、沖繩、札幌、東京、台北再到香港，演唱會名為「華人公寓」，象徵這棟公寓住著許多的音樂故事與星路歷程，陳昇《華人公寓世界巡演》將於8月31日在馬來西亞登場，陳昇笑說要讓大馬嗨翻天！

(中時 )