秋行軍蟲災害緊急應變小組今（1）日表示，截至6月30日止統計，全台秋行軍蟲發生案例確認有183件，已執行銷毀81件、噴藥防治98件，合計179件。並且，為獎勵民眾主動通報秋行軍蟲蹤跡，祭出通報獎勵金1萬元，總計136件符合獎勵資格，農委會防檢局已於今日寄出獲獎通知。

應變小組表示，為掌握秋行軍蟲防治關鍵時期，農委會鼓勵民眾發現秋行軍蟲即時通報，自6月8日至21日實施通報獎勵，通報經確認為秋行軍蟲者可獲1萬元獎勵金，統計共有136件符合獎勵金發放條件，防檢局今日向獲獎者寄出獲獎通知，將依據所得稅法第88條規定發給獎勵金。

獲獎136件通報案件中，包括以農作物天然災害即時回報APP通報者14件，防檢局免付費通報專線、防疫小尖兵FB及[email protected]等方式通報者70件，向各區農業改良場通報者30件，向地方政府通報者21件，以及首例由參訪飛牛牧場民眾向媒體通報者1件。

應變小組呼籲，農民防治秋行軍一定要依照專家指導施藥，切勿隨意用藥，否則防治無效且容易產生抗藥性；並鼓勵民眾仍可利用「防檢局防疫小尖兵臉書」、「防檢局[email protected]」、「農作物天然災害即時回報APP」，或撥打防檢局通報專線0800-039-131等管道持續通報。

應變小組亦提醒農民加強田間巡檢，可隨身攜帶垃圾袋，發現疑似卵塊、蟲體即隨手摘除銷毀；巡檢3重點包括目視葉片是否有危害、心葉生長點及部位是否有蟲糞；下位葉是否有卵塊，葉片是否有幼齡蟲啃食透明狀痕跡；以及查看成熟植株玉米穗是否有鑽蛀孔洞及蟲糞，須撥開玉米穗詳細檢查。

(中時 )