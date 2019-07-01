韓黑網路社團「公民割草行動」、「We care高雄」近日發起罷免高雄市長韓國瑜活動，預計在12月25日韓國瑜就職市長周年展開罷免連署。而韓粉也不甘示弱，為反制罷韓行動，在挺韓相關臉書粉絲團，發起罷免時代力量高雄市議員黃捷的活動。
對於「Wecare高雄」和公民割草行動等團體發起的罷韓活動，韓粉也開始有反制策略，在臉書《韓國瑜後援會》粉專上，韓粉開始發起罷免黃捷活動。有韓粉表示，「為支持韓市長，罷免不思市政，不為人民福利，只圖霸凌韓市長為樂的議員，便成首要之務。也許罷免之路很難走，但卻能成為清除韓市長施政之路的障礙，讓韓市府能專心為民服務，不受議會殿堂小丑的醜化與干擾」！
但也有韓粉有不同意見，「霸免要市長是個假議題，任期滿一年，到時就要選總統了，我覺得不需要隨之起舞，這個假議題就是要製造仇恨對立，相信高雄人會選擇真正在做事的韓市長，就讓選票再次證明一次韓國瑜是正確的選擇」！
對於這項罷免活動，據《自由時報》報導，黃捷表示，「尊重反對的意見，也尊重市民行使公民的權利，不過她相信自己有沒有做事，市民都看在眼裡」。
文章來源：韓國瑜後援會臉書
(中時電子報)
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