蔡英文總統今天為國軍高階幹部晉任授階，以中華民國三軍統帥身份下達命令，交辦捍衛領空等「三大任務」，要求確實做到，面對中國不斷擴張武力，要嚴加防範，以守護國家安全為目標，成為人民安居樂業、維護台海和平的堅實後盾。

參謀總長李喜明7月屆齡退伍，國防部日前宣布參謀總長職缺由國防部軍政副部長沈一鳴上將調任，軍政副部長由空軍司令張哲平上將調任，空軍司令由空軍司令部副司令熊厚基中將調任，調任案均以7月1日生效。

蔡英文今天主持國軍高階幹部晉任布達授階典禮，包括國安會秘書長李大維、國防部長嚴德發、副部長張冠群、參謀總長沈一鳴、陸軍司令陳寶餘、海軍司令黃曙光、空軍司令張哲平及國防大學校長王信龍等均在場觀禮。

蔡英文在致詞時表示，榮耀的背後代表的是更重大的責任。在面對中國不斷擴張武力，並試圖用各種手段施壓台灣，對我國國防造成威脅的時刻，我們更要嚴加防範，精進自我，以打造堅實的鋼鐵勁旅，守護國家安全為目標。

她說，授階將領都是軍中重要的領導幹部。除了今天晉任的熊厚基上將外，還有沈一鳴參謀總長，和即將接任軍政副部長的張哲平司令，未來也都會有新的挑戰。

身為中華民國三軍統帥，她要下達幾個命令，「希望大家可以確實做到」，她給沈一鳴三個任務是：落實整體防衛構想，務實戰訓本務；培養未來人才，為創新的國防改革奠定基礎；帶領國軍，為區域和平安全穩定善盡責任。

對於接任國防部軍政副部長的張哲平，蔡英文也交辦三個任務：縝密國防預算規劃，確保預算用在刀口上，符合國防需求和國人期待；因應威脅的轉變，國防組織和規範，確實必須要有務實的調整；要負起政策溝通任務，凸顯國軍親民，民眾敬軍的形象。

至於今天晉升的熊厚基上將，蔡英文給他的第一個任務就是要捍衛領空，不容敵機侵犯。第二是落實國防自主，啟動前瞻研製，第三個任務是強化軍紀，杜絕有任何傷害國軍聲譽的事情。

她也期勉國軍重要高階幹部能夠讓我們的國軍成為具有現代性、知識性、專業性的優質軍隊，也確保國軍成為人民安居樂業，維護台海和平的堅實後盾。她也向大家保證，對國軍的需求，她會給予最全力的支援，「讓我們一起來為國家的安全奮鬥努力」。

(工商 )