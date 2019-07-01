大學指定科目考試今(1)日登場，首日第2科考試科目為化學科，台北市高中化學科教師群認為，今年考試整體試卷難易適中，題型雖多樣，但計算過程並不繁複，考生如能細心謹慎，應可順利答題。

大考中心指出，今年大學指考化學科應到考生人數為2萬3326人，但實到為2萬2171名，缺考1155人、占4.95％， 比107學年度缺考率4.81％增加，出題特色關注科學素養與生活關係，取材注重科學最新進展，像是非選第三大題第1題為2018年獲諾貝爾獎化學獎的定向演化 「枯草桿菌蛋白酶」，同時也強調探究與實作精神，如第19題的奈米硫顆粒合成實驗、非選第二大題的無機化合物的轉化與循環。

北一女中化學老師吳淑芳分析今年指考化學試題，認為整體考試難易與計算題題數皆適中，計算過程並不繁複，細心謹慎應可順利作答，不過考生仍需熟讀課本知識，更要能夠靈活運用所學，了解科學理論樣用，才能順利解決生活化與科學探究試題。

在試題特色方面，吳淑芳提到，今年化學科將高中化學實驗與科學探究相結合，這樣的題型設計，能引導高中化學實驗課正常化，更能讓學生熟悉實驗技能，並進行邏輯推理思考；此外，考題章節分配平均，難易適中，並無過度艱澀與強調背誦的試題，有助於學生學習與教學。

吳淑芳也說，試題閱讀量適中，考生應有足夠時間閱讀題目與釐清文意，而圖表比例高，可有效測驗考生圖表解讀與分析的能力，同時也有不少生活概念入題，像是味精、pm2.5、斷層攝影等，有助於學生關注化學與生活連結，將化學所學知識運用生活中。

吳淑芳認為，今年指考化學唯一的問題，在於題目圖表與文字敘述排版稍嫌擁擠，建議未來出題，可避免圖表與文字交雜，以利考生作答。

建國中學化學老師趙君傑則認為，今年大學指考化學爭議題為第17題與第19題，第17題考題題幹為化學反應式，D選項的題目敘述與圖形恐造成學生判讀不易，第19題的奈米硫顆粒合成實驗，B選項也可能會有不同面向的解釋，易造成學生混淆。

(旺報 )