基隆市副議長林沛祥指出，湖海路瀝青滾壓不確實、厚度不一，讓開挖面與原有路面產生明顯高低差。（張穎齊翻攝）

基隆市湖海路不僅路不平，還出現「天坑」，工務處指出是因趕工所致，只好暫時先圍著。（張穎齊翻攝）

基隆市副議長林沛祥指出，湖海路瀝青滾壓不確實、厚度不一，讓開挖面與原有路面產生明顯高低差。（張穎齊翻攝）

基隆市湖海路全段大致位於外木山濱海風景區，5公里多的海岸線美麗卻潛藏危機，因彎道多，導致今年初有死亡車禍發生，近期又正在進行電桿地下化及路燈移設工程，使得路面不平，出現「天坑」，致使2名騎士慘摔。副議長林沛祥痛批施工廠商「輕浮且不負責任！」工務處對此表示，會嚴格要求，7月中全面刨鋪。

林沛祥表示，6月28日晚間就發現工地有坑洞未補，原以為廠商會在隔日改善，但他6月30日下午前往工地關心時，竟發現道路開挖後產生的坑洞，仍沒有確實回填完成，且僅用三角錐提醒，留下極危險的路況，危害市民安全。

林沛祥說，另外還有數百公尺的基礎開挖，瀝青滾壓不確實、厚度不一，讓開挖面與原有路面產生明顯高低差，這高低差，造成短短半天就有2名機車騎士摔車，令人痛心。

「要求市府應嚴厲究責！」1日上午，林沛祥再度到場了解，要求廠商必須大幅提升施工品質，另外對於受傷的市民應善盡賠償的義務，並督促市府拿出應有的公權力，責成廠商。

「一定嚴格責成廠商，該罰就罰！」工務處公用事業科長顧勝璿表示，這案子確實是為了趕在暑假前完工所致，加上周末又不准施工，坑洞只好先圍著，路面先做「假修」。

顧勝璿說，施工品質確實欠佳，他會要求廠商這幾天就加班，把基礎做好，並將路面暫時回填，等7月中旬台電將管線做完後，才進行路面全面刨鋪，承諾市府該負責的就會負責。

(中時 )