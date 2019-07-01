甄珍上《娛樂最夠莉》節目。POP Radio提供

金馬獎終身成就獎得主甄珍近日推出自傳《真情真意》，並接受POP Radio《娛樂最夠莉》主持人劉衛莉專訪。日前甄珍舉行新書會，前夫謝賢也義氣相挺，讓甄珍感性說出擁有朋友是一生最幸福的事情，但會否再交男友？甄珍聞言嚇了一跳，笑稱「我離婚30多年都沒交過男朋友，現在too late」！

曾被喻為「國聯五鳳」，更得過兩次亞洲影后，甄珍當時獲獎時更是以最稚齡獲得殊榮。她在《彩雲飛》當中飾演歌手，需要為戲對嘴，甄珍說李行導演更曾經誇讚她「對嘴比歌星對得好」。甄珍回憶當年配唱前也沒有先練習，「現場放（音樂）馬上就要背出歌詞」，她認為對詞的「Timing」很重要。

甄珍童年時曾旅居日本，當時以日文、英文對談，回國後卻全部忘光光，只剩下國語最流利。她笑稱自己雖然曾在香港發展，但別人講廣東話她仍以國語回答，更分享曾經想嘗試講廣東話，就把每個字都念成三聲音，或一不小心講成台語，讓兒子忍不住吐槽「講這什麼廣東國語」。

甄珍與第一任前夫謝賢因拍攝《緹縈》交往，在《海鷗飛處》的新加坡、香港拍攝，最後一場戲結束後決定閃婚，震驚當時演藝圈，甄珍笑說自己拍每部片都有母親伴隨「這是唯一我媽媽沒跟著去的」。資深電影監製焦雄屏替甄珍的自傳寫序，劉衛莉則代她發問，好奇甄珍是不是自己也中瓊瑤的套？把銀幕上反抗父母意旨、追求浪漫愛情搬演到現實生活中？甄珍聞言大笑，但她坦言「我這一生可以算是糊哩糊塗，一點計畫都沒有」。她認為姻緣是「命與緣分」，回想自己與謝賢從初戀到結婚、離婚，「好像都是冥冥中安排好，走一步推一步走」。

即便離婚多年，甄珍回憶起與謝賢的戀愛仍感到甜蜜與溫暖，被問到是否再交男友或找個伴？甄珍則說「沒這個想法」。會擔心兒子章立衡的婚事嗎？甄珍笑稱兒子是個宅男、非常保守，對女朋友的認知是以結婚為前提，「他交女朋友我也不會有任何意見」，她對兒子的終身大事採「順其自然」態度，不催婚也不急抱孫；她甚至已經想好，如果兒子婚後，她就自己住進老人院，擁有一班朋友，更還怕兒子煩！向來熱心公益的甄珍期望未來能盡力幫助患有重症或失學無依的孩子。甄珍《真情真意》影友見面簽書會7月6日、7月14日將分別在台中與高雄舉行。

(中時 )