PTT網友發文。(圖/翻攝自「批踢踢實業坊」)

高雄市長韓國瑜昨日（30日）在新竹參加，由民眾自發舉辦的「庶民總統 團結台灣」誓師大會，共30萬韓家軍到場力挺。早在韓大進場前，主持人宣布現場已破22萬人。韓黑則大酸，現場這些民眾他幾乎都看過、重複率極高，批韓粉都「膨風」；不少網友則打臉，認為現場數十萬人空拍他都能認出，未免太神了，直言：「你是有電子眼？」

韓黑網友在PTT論壇發《新竹超過22萬人啦》一文，諷刺道：「剛剛主持人宣布現場已經超過22萬人，看來突破凱道40萬人不是夢啦。但好像這些面孔幾乎都看過耶，估計重複率超級高，而且韓粉唬爛功力越來越高，以前只敢喊高3-5倍，現在都直接10倍喊啦。簡直就是台灣韓粉杜鵑窩？」

對此，其他網友則不領情，紛紛留言打臉：「你是認臉之王嗎？不然你怎麼知道是重複的」、「10萬人以上都同一批人，比軍隊猛了」、「幾乎都看過，你是有電子眼？」「韓黑不這麼扯，怎黑得下去」、「未來人臉辨識的應用可以用在這」、「綠吱崩潰」。

(中時電子報)