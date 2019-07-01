即將出訪加勒比海友邦的蔡英文總統今天表示，最近國際上有很多重要的事件或領袖會面正在發生，國內總統大選的議題也沸沸揚揚。身為總統，但不論國內外局勢如何發展，每一天持續推動國政，「為台灣爭取更多的國際空間，就是我最重要的工作」。

蔡英文今天在臉書表示，下星期四開始，她將訪問海地、聖克里斯多福及尼維斯、聖文森國、聖露西亞等四個加勒比海友邦，用行動為台灣拚外交。

她說，這趟出訪，主題是「自由民主永續之旅」，包括四個加勒比海友邦及過境點美國在內，都是和台灣理念相近的自由民主國家，「是我們促進區域民主自由最堅實的夥伴」。

蔡英文表示，這也是她第一次前往加勒比海友邦，將會視察和友邦合作的重要計畫，共同為實現聯合國永續發展目標來努力。此外，友邦經常在國際場合為台灣發聲，訪問的過程中，「我也一定要代表台灣人民，感謝友邦的堅定相挺」。

她也預告，這一趟，她會隨時更新出訪工作進度，跟社群上的大家報告，請支持者隨時鎖定，幫她轉發，「讓更多朋友一起走出去，拚外交！」

(工商 )