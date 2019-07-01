傷癒復出的莫瑞，拚戰精神令其他選手敬佩。(資料照/美聯社)

溫布頓草地錦標賽台北時間今晚展開會內賽，較晚才會開始賽程的混雙，還有一些組合待確定，而傷癒復出的地主名將莫瑞（Andy Murray）還在尋覓最佳拍檔，據悉美國名將小威廉絲（Serena Williams）的教練開綠燈，同意小威和莫瑞一起打混雙。

莫瑞在尋覓溫網混雙搭檔的過程中，先遭到幾位職業女網現役好手「打槍」，不過也獲得俄羅斯莎拉波娃（Maria Sharapova），以及台灣一姐謝淑薇的女雙隊友史崔可娃（Barbora Strycova）都表態「我願意」，目前則是傳出37歲的小威廉絲和32歲的莫瑞考慮一起拚溫網混雙。

小威廉絲的法國籍教練穆哈托魯（Patrick Mouratoglou）透露，假如小威有意願，他不會阻止小威跟莫瑞打混雙，「身為教練，我覺得小威跟莫瑞搭混雙是不錯的選擇，有其可行性。首先，小威喜歡打雙打，其次，跟莫瑞一起打雙打，可以為她帶來正能量。」

穆哈魯齊補充：「莫瑞是很棒的人、很了不起的球員又非常正面，小威很欣賞他，兩個人只要做好決定，然後就……，好好衝一波吧！」

今年溫網男雙，莫瑞已經確定和法國選手赫伯特（Pierre-Hugues Herbert）組隊，是他因為臀傷開刀休兵5個月來首場大滿貫雙打賽事。

(中時電子報)