大政治大爆卦-無色覺醒》駁破產說？ 韓首度回敬郭董 中華民國不會倒閉 14:152019/07/01 中時電子報 綜合報導 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 大政治大爆卦-無色覺醒》駁破產說? 韓首度回敬郭董 中華民國不會倒閉 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 高雄市長韓國瑜出席6/30「決戰2020‧贏回台灣」新竹場中，回應鴻海董事長郭台銘一直說中華民國要破產、公司要倒閉，韓國瑜提到「我不會這樣想」，客家人、台灣人都節儉，習慣儲蓄，外匯存底4600億美金，全球排名第4名、儲蓄率世界排名第7名，「有這麼強大的外匯存底、愛儲蓄的人民，中華民國不會破產」。 每天下午14:00，敬請鎖定中時電子報同步中天新聞52頻道的《大政治大爆卦》。 中天新聞 直播 (中時電子報) #韓國瑜 #郭台銘 也許您會感興趣 推薦閱讀 給陳玉珍按讚 04:102019/06/27 論壇廣場 蔡要韓 認中華民國台灣是主權國家 01:272019/06/27 政治要聞 蘇起透露 兩國論來自蔡英文 01:272019/06/27 政治要聞 周錫瑋喊反攻大陸 要陸讓利 01:272019/06/27 政治要聞 一國兩制是現狀 KMT要大膽說 04:092019/06/29 論壇廣場 新聞分析》黑到沒是非公理 02:022019/06/29 政治要聞 大政治大爆卦-無色覺醒》千軍萬馬來風城 韓國瑜封關前造勢 14:092019/06/30 政治 藍營大團結 30萬人現身挺 韓批小英 一國兩制 04:102019/07/01 政治要聞 國父曾在丹佛 英何妨來趟緬懷之旅 04:102019/07/01 政治要聞 郭喊0到6歲給國家養 朱立倫：不能開空頭支票 11:252019/07/01 政治 政治熱門新聞 韓埋伏筆？學者：知識界眼睛都亮了 - 政治 曾挺柯文哲 他曝轉而支持韓國瑜的原因網讚！ - 政治 知識藍不投韓？網一句話家人秒閉嘴 - 政治 韓流雙殺？黃暐瀚引法條神打臉 - 政治 韓國瑜擺脫亂流！民調領先柯蔡 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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