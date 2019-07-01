高雄市長韓國瑜出席6/30「決戰2020‧贏回台灣」新竹場中，回應鴻海董事長郭台銘一直說中華民國要破產、公司要倒閉，韓國瑜提到「我不會這樣想」，客家人、台灣人都節儉，習慣儲蓄，外匯存底4600億美金，全球排名第4名、儲蓄率世界排名第7名，「有這麼強大的外匯存底、愛儲蓄的人民，中華民國不會破產」。

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