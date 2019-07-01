共軍殲-20與美軍F-22性能比較

近期日本、韓國等美國在亞洲盟友陸續加碼購買美製F-35，中共殲-20也傳出加快量產，中共空軍試飛員大膽推測2022年殲-20將能主宰亞太天空，其過程也將面臨來自日、韓、印度採購美製F-35的挑戰。對此陸媒分析指出，日韓F-35雖是5代隱形戰機，但殲-20對它「一擊致命」的能力，真正的對手只有F-22戰機。

《新浪軍事》指出，殲-20量產已經達到接近50架，顯示這款中共旗艦戰機殲-20正在進入規模化裝備時期。根據中共空軍試飛員徐勇淩的推測，共軍戰力提升，在網路世代成長起來的新一代飛行員開始主導第5代戰機的發展，應該在4年後也就是2022年，就會開始使用殲-20主宰亞太的天空。但是，這種說法遭到一些挑戰，有些評論認為，日本、韓國和印度都積極採購隱形戰機，殲-20是否能稱霸還在未定之天。

報導分析稱，快速列裝殲-20戰機是源於第4代戰機相對於第5 代戰機有先天劣勢，美軍F-22對抗4代戰機曾取得0：144的記錄，而殲-20亦曾在中共空軍「紅劍」年度演習的實戰化對抗中，以10：0的絕對優勢完勝殲-10B、殲-11B以及蘇-30MKK等中共空軍主力4代機。而且據說，演習中紅方4代機採取的戰術是打破常規，直接尋找與殲-20貼身纏鬥的機會，但結果連殲-20的方位都發現不了，最終仍然被發現並全部遭擊落。

中共殲-20加速量產，4年內預計可達200架規模。（圖／新華社）

報導認為，2019年殲-20將裝備一定規模並正式形成初始戰鬥力，這會讓中共首次享受對日韓空中技術優勢所帶來居高臨下的「戰略快感」。而美國當然不會容忍這種局面出現，不但F-22有可能會重開生產線並解禁出口，就連美軍F-22也可能會在2~3年內大量部署到亞太和中國大陸周邊地區，這將使該地區局勢進入失衡狀態，甚至可能引發首次全球首次的隱形戰機空戰，一旦如此，無疑將是一個嚴重的歷史事件。

報導表示，中共現在已有超過50架殲-20應無疑問，第4條生產線啟動後，明年將有4條生產線全速生產殲-20，意味著此後每年將至少能完成36架殲-20，4年後可能達到200架的機隊規模。

報導最後分析說，以目前其作戰半徑超過2000公里而言，大陸臨近海域與部份日本領空都在範圍之內，對日韓威懾態勢已經成型。而由於殲-20主要設定對手是F-22，日韓的F-35雖然不能像某些人士所說的那樣可以「吊打」，但是殲-20具備對F-35一擊致命的能力。因此4年後在數量與技術優勢上，殲-20將主宰亞太地區的天空的能力。

(中時電子報)