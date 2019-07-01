1名酒店妹酒醉被莊姓男子撿屍，酒醒時發現莊男跨跪在她身後「做愛做的事」，她雖哭求莊停止，但莊不理會，事後酒店妹控告對方性侵，莊辯稱雙方是性交易，還說早在她睡的不醒人事時，就已經先做過1次了，被害人才知自己被性侵2次。台北地檢署依乘機性交、強制性交2罪嫌起訴莊男。

起訴指出，被害人去年12月18日凌晨上班時，因酒醉失去意識後，被莊帶上計程車，到北市林森北路某旅館開房間。被害人指控，她醒來時，發現已是隔天早上，自己全身赤裸趴在床上，隱約感覺有個全身赤裸的男子跨跪在她後方「撞擊」她。

她驚覺自己正被性侵，卻因宿醉無力反抗，只能哭求對方停止，但對方卻充耳不聞，直到完事才穿上衣服離去；被害人通知酒店經紀陪她去報警。

檢警調查時，莊坦承與被害人發生性關係，而且除被害人醒來看到那次外，另被害人還在睡覺的時候，就已經發生過一次了，莊男辯稱，是在酒店內講好價錢，買她出場性交易，絕無違反意願。

但檢警調閱酒店外監視錄影畫面，發現當時被害人已嚴重酒醉，腳還需莊攙扶才能上計程車，加上莊自承首次性交時，被害人仍酒醉未醒，檢方認定莊男在涉犯乘機性交罪後，在被害人醒來拒絕後性侵，再涉犯強制性交罪，依乘機性交、強制性交罪起訴莊男，請求法院分論併罰。

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(中時 )