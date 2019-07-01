司法院院長許宗力今寫公開信表示，法官法修法後，打造自我反省的司法，重建社會信任的司法，給予少數不適任的法官應有的懲處，是為了重新擦亮司法公正廉明的招牌，他期望臺灣社會可以在這樣的起點上，重新認識司法、重新信任司法。

許宗力表示，這次修法透過各個面向的改革，未來將能夠更有效地揪出傷害司法公正性的不適任法官，他認為司法不能只是消極等待被改革，唯有一個願意自我反省、願意做出改變來解決問題的司法，才能重新獲得全民的信任。

許宗力指出，司法不會畏懼接受檢驗、接受課責，司法也不會護短，會讓少數失職的法官得到應有的懲處，因為也唯有如此，才能讓絕大多數清廉、正直、敬業的司法工作者的努力，不被少數污點所抹殺。

許宗力強調，絕大多數的法官都對自己的工作兢兢業業，這份高度的使命感與榮譽感，得來不易，因此絕不能讓濫訴影響到多數認真法官的日常工作、生活及尊嚴，司法院會當這些法官的堅實靠山，堅守審判核心範圍不受侵犯。

他說，當社會大眾看見一個懂得反省、勇於負責的司法，又感受到多數法官的用心與努力，司法必定能逐步、穩健地搭起全民的信任；在維繫審判獨立、維護司法尊嚴的基礎之上，重新打造一種願意自我反省的司法文化，相信這將會是社會信任重建工程的嶄新起點。

(中時 )