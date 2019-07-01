孫安佐百無禁忌，公開待聯邦監獄時的「潛規則」，連吃個東西都有可能會被認為有性暗示。(翻攝自YouTube)

孫鵬、狄鶯獨子孫安佐去年赴美念書時，涉恐攻、持有武器遭美方起訴，孫鵬夫婦因此停工急赴美營救愛子，孫安佐在被關押260天後，終於隨父母平安回家，返台後他開設了新的社群及YT帳號，成了網紅YouTuber，影音頻道訂閱人數超過24萬人，而孫安佐發文及拍片皆走大方坦率路線，近來推出新影片，公開當初他待在聯邦監獄時所知悉的「潛規則」，尺度不設限，透露連吃東西都要注意，不然會被誤會有「性暗示」。

孫安佐在最新影片中，揪好友們穿上挖背白背心、紅褲扮成囚犯，如題示範各種「母湯」的美國監獄潛規則，如囚犯們喜歡找伴一起健身，但絕對不能揪人練腿，否則會被認為別有意圖，而囚犯間也會討論喜歡的女生類型，但如果展現出蘿莉控(喜歡小女孩)的傾向，則會被獄友唾棄為變態，並且遭到修理，孫安佐特別註記「後果會很慘」。

另外，在聯邦監獄裡，有些食物甚至其存放的地點，都可能惹禍上身，例如看見床上有巧克力棒別隨意吃下，可能被視為接受性邀約，而吃香蕉也要注意，恐怕被認為有性意圖，另外，每個囚犯都有自己的官司要打，千萬別以為成了朋友就能隨意探問太多他人私事，會被誤會是「廖北仔(告密者)」，這些都須防範，此外，孫安佐也在IG貼出自己跟獄友的合照，甚至透露他們遭冤獄的小故事，並且預告還會推出「聯邦監獄潛規則」續篇。

(中時電子報)