新北市新店的知名達觀鎮社區竟然發生長期毒殺社區內流浪貓事件，至今超過20隻貓咪下落不明，民眾透過監視錄影發現一名管委會鄒姓委員涉嫌施放毒飼料毒殺，立刻向市府動保處檢舉，經調查後，動保處今天將鄒男移送新北市新店分局法辦。

達觀社區的寵物愛心媽媽們表示，多年來原本社區內來來去去有近30隻流浪貓咪，為了防止流浪貓影響社區住戶，愛心媽媽們還聯手自掏腰包將這些流浪貓進行結紮、安置與送養。

愛心媽媽指控，社區中的A1區管委會之前曾通過以誘捕籠捕捉貓咪，照理說捕獲的貓應該送到動保機構，但這些貓咪事後卻下落不明，而管委會對於愛心媽媽的詢問向來都置之不理。

近幾年來，愛心媽媽還多次發現貓咪被毒死的事件，甚至也發生多起住戶遛狗時，狗狗吃下不明肉塊而死亡的事件，引發整個社區居民的緊張。日前一名住戶發現一名擔任A1管委會委員的鄒姓男子，曾趁四下無人時，將毒魚、毒罐頭等等不明食物，扔在他沒家附近，由於住戶認為行跡可疑，於是裝設錄影監視器監控。

果然在今年4月份，就發現擔任社區管委會委員的鄒姓男子，在社區內的臨近幼稚園樹叢中，放置毒罐頭，報案經動保處偵辦，新北市動保處送驗確認魚罐頭上攪拌物為老鼠藥，於是傳喚鄒姓男子說明，鄒男辯稱放置該毒罐頭，是為了毒老鼠，但因放置地區為開放空間，下雨後毒物流入土壤，造成附近土地一片焦黃，吋草不生。

動保處接辦期後，鄒男辭去管委會職務，而社區愛護毛小孩的住戶也紛紛站出來指證，曾目睹鄒男反覆重摔一個抓到內有貓咪的誘捕籠，後來那隻貓咪也下落不明。

另外，住戶飼養的貓狗，更多次發生在社區內活動，不幸誤食不明食物死傷的事件，且先後發現有多隻貓咪被毒殺的屍體，社區愛心媽媽今天為此前往新店分局陳情抗議，希望警方能仔細偵辦這起毒殺事件。

(中時電子報)