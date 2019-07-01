菲律賓籍施姓男子、陳姓女子2015年間涉嫌在台吸引同鄉投資歐洲「Emgoldex」計劃，宣稱只要組成14人的團隊加入，每人投資2萬6000元，就可分得12至20萬不等獎金，遭調查局認為非法吸金，依違反銀行法送辦。但台北地檢署認為該投資計畫並無保證獲利，也無給予與本金顯不相當的報酬，與銀行法構成要件不符，今不起訴2人。

「Emgoldex」因被質疑以歐洲黃金投資騙局，被其他國家列管，卻因手法巧妙避開銀行法及多層次傳銷管理法，儘管有許多台灣被害人提告，但地檢署卻都處分不起訴，據了解，全台各地已有多起案例。

菲律賓籍施姓男子、陳姓女子2015年間拉攏在台灣的同鄉友人，一同加入「Emgoldex」黃金交易，許多人紛紛砸錢投資，但不少人連本帶利都拿不回來，始知受騙向檢調提告。

檢調調查，施男、陳女向友人收錢後，再將資金集中匯往歐洲，投資給「Emgoldex」，對方再依照回饋規則發還獎金，2人帳戶內有逾千萬元的金流，部分確實用於「Emgoldex」投資。

北檢發現「Emgoldex」須找其他人加入並付錢，完成14人組隊的「任務」才會賺錢，若沒組滿則賠錢，並非真的「穩賺不賠」，與銀行法要件不同；此外，會員加入的投資款項，並非直接分紅給隊友，隊友是平行關係而非「上下線」，也與多層次傳銷管理法要件不同。

此外，「Emgoldex」的獎金規則已載明集團是「純資本運作，無販售商品及提供服務」，文意上並無保證獲利，也無法認定涉嫌詐欺，儘管被多國金管單位警示為「龐式騙局」，但因在台灣沒有任何據點及聯繫窗口，會員都是私下跨境投資，難以究責，檢方只能不起訴。

(中時 )