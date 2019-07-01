2019台南市英語閱讀季活動正式起跑，活動代言人亮相。（曹婷婷攝）

漫長暑假學英語剛好！今年台南市英語閱讀季不一樣，台南市政府今年配合SCHOLASTIC贊助的英語電子書，特別針對不同族群規畫一系列闖關集點活動，期能鼓勵市民朋友妥善運用寶貴英語資源，市長黃偉哲今日與贊助企業、貴賓一起為閱讀季揭開序幕，鼓勵民眾學英語還能獲得好禮，希望全民一起加入瘋英語行列！

黃偉哲表示，2019年英語閱讀季規模比往年更大、參與族群更廣，包含5大子活動「英語故事屋」、「名人英語講座」、「線上英文闖關」、「創意投稿活動」、「英語魔法校車」，規畫上百場英語說故事活動、更拓展到35個行政區，還辦理8場親子英語活動，另也邀請國際知名繪本大師來台南分享，不論是幼稚園、國小、國高中、大學、成人都可找到適合自己的學英語形式。

黃偉哲表示，台南市英語閱讀季受到家長與學生的熱烈歡迎，英語故事屋更是一公布就被「秒殺」，報名額滿，能獲得市民朋友廣大迴響，要歸功於民間企業、團體的共襄盛舉，政府民間一起來，成功營造臺南英語學習風氣。

曾任金馬獎主持人的劉傑中，因英語流利，受邀擔任閱讀季推廣大使；全球知名繪本「Clifford大紅狗」則擔任國小組代言偶像；改編成好萊塢賣座電影的知名小說-「飢餓遊戲」擔任國高中及成人組的代言偶像。

今天記者會也由劉傑中擔任主持人，而真人大小的大紅狗、由Cosplay玩家裝扮成的「飢餓遊戲」男女主角凱妮絲和比德，也共同登場、公開亮相。

包含富樂夢教育基金會以及台灣中油公司也贊助活動辦理經費；Scholastic學樂集團贊助英語電子書系統BookFlix及TrueFlix；玉山金控贊助「你看書，我捐書」，捐英文書給即將落成的新總圖，同時贊助5500個黑熊錢包，作為閱讀集點好禮；大員皇冠假日酒店、敦煌書局、富樂夢教育基金會贊助120場英語故事屋活動的抽獎獎品。

台南市政府第二官方語言專案辦公室表示，閱讀季活動即日起正式開始，各項報名系統皆已啟動，歡迎市民朋友踴躍報名，線上閱讀闖關集點活動也正式展開，期待市民朋友多多利用！

(中時 )